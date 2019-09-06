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operasyonunda flaş: Adliyeye sevk edildiler

merkezli 6 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski çalışanı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 10:14
TÜBİTAK operasyonunda flaş: Adliyeye sevk edildiler

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Eylül'de gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

9 ADLİYEYE SEVK, 7 SORGU DEVAMI

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Eylül'de örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında kurumdan daha önce ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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TÜBİTAK operasyonunda flaş: Adliyeye sevk edildiler
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