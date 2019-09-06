Kripto askerlere ankesör operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mahrem imamları ile irtibat kurdukları ve ardışık bir şekilde arandıkları tespit edilen 20 asker hakkında Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 asker gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Karabük'te FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer alan polis koleji ve akademisinden ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Denizli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin kaldığı tespit edilen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi. Şüphelilerden V.Ş.'nin, örgütte üst düzey yönetici olduğu belirtildi. Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyonda halen aktif görevde bulunan infaz koruma memuru ve zabıt katipleri ile sivillerden oluşan 9 şüpheli gözaltına alındı.