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Patnos'ta / operasyonu: 10 gözaltı

’nın Patnos ilçesinde, terör örgütü /’ya yönelik düzenlenen  operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 23:23
Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Patnos ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Eylül günü yaptığı operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı sürdüren jandarma, 10 şüphelinin evlerinde yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir bellek ile 8 adet video kaset, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde bir adet de FETÖ/PDY terör örgütü lideri tarafından yazılmış kitap bulundu.

Soruşturma sürüyor.

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Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
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