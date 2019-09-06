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’lılar örgüt içi infaz ve işkenceden kaçıyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında ailesi ve kendisiyle ikna çalışması yürütülen bir terörist 2 Eylül'de Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısı'nda teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamada teröristin ilk ifadesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren örgütün sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediğini söylediği belirtildi. Açıklamada "Terör örgütü PKK'nın örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını anlattı" denildi.
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PKK’lılar örgüt içi infaz ve işkenceden kaçıyor
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