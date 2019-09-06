Şehit ikizlerinin çifte mutluluğu

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bordo berelilerin İHA'ların desteğiyle 25 Ağustos'ta Siirt-Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirdiği teröristler Ekrem Aksoy ile Uğur Dağlı'nın, 24 Mart 2018'de Batman'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in (31) katilleri olduğu ortaya çıktı. Aksoy'un 300 bin TL ödülle gri liste'de arandığı ve sözde Garzan Eyaleti (Sason) sorumlusu olduğu öğrenildi. Dağlı'nın ise 4 yıl önce çocuk yaşta kandırılıp dağa çıkarıldığı belirlendi.Afyonkarahisar'da yaşayan şehit eşi Zeliha Çetin, buruk da olsa sevinç yaşadığını belirterek, şunları söyledi: "Allahım şükürler olsun sana. Devletimiz var olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Devlet baba olarak hep yanımızda oldu"Çetin, bu yıl ilköğretim okuluna başlayan 6 yaşındaki ikizleri Nehir ve Yağmur'a "Babanızın kanı yerde kalmadı. Silah arkadaşları onun katillerinden 2'sine hak ettiği cezayı vermiş" diyerek müjde verdiğini anlattı. Çetin, Yağmur ve Nehir'in hem okullu olmaları hem de babalarının katillerinin öldürülmüş olması haberiyle çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Nehir robot asker oyuncağı ile oynarken a yüz üstü yatırmış eline de Türk bayrağı takmış. 'Anne bak babam gibi vuruldu ama bayrağı yere düşürmedi' dediğinde saatlerce gözyaşı döktüm. Bu devleti bölmeye hiçbir terör örgütünün gücü yetmez. Teröristlerin sonu geldi. Devletimiz hiçbir şehidimizin kanını yerde koymuyor. Köklerini kazıyor" dedi.