Son dakika: Adalet Bakanı'ndan önemli açıklamalar!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhabirlerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Yargı Reformu Paketin'ne ilişkin önemli açıklamalar

Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız.

"SIFIR TOLERANSLA YAKLAŞIYORUZ"

Kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili bir kanun çıkarıldı. Sıfır toleransla yaklaşıyoruz. 2019'da verilen tedbir kararı 325 bin 425. Tüm yargı mensuplarımız mevzuatın en etkin şekilde uygulanması için titizliği gösterecektir.

Yargı reform paketi 5 yıllık süreci kapsıyor. Yargı reformu belgesi tüm milletimizin yargı reform belgesidir. Yargı hiçbir yapıya teslim edilemez. Bu belgeler daha iyisini bulmak adına revize edilmesi gereken belgelerdir. Eleştiriler de oldu, bizim için çok değerlidir. Bu belge güven veren ve erişilebilir adalet yaklaşımıyla hazırlandı. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlamak için çalışmayı başlattık.

HUKUK MESLEĞİNE GİRİŞ SINAVI GELİYOR

Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek.

Adli kollukta hukuk fakültesi mezunlarının istihdamı konusunda çalışma olacak. Fezleke aşamasında bu konudaki özen çok daha farklı noktaya götürür.

Yeni ihtisas mahkemeleri kuracağız. Hukuk hakimi, hukuk hakimi olarak devam edecek.

TUTUKLAMADA AZAMİ SÜRE İÇİN YASAL ÇALIŞMA

Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Aslolan özgürlüktür. Tutuklamayı soruşturma aşamasında azami süre olmadığı için uzamasını önlemek için tutuklulukta azami sürelere ilişkin yasal düzenleme olacak.