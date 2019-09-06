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haberi: PKK’lı etkisiz hale getirildi!

Hani ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir etkisiz hale getirildi.

DHA AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 11:28
Son dakika haberi: PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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Son dakika haberi: PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
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