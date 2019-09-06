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Tekirdağ’da operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan 17 kişiden 10’u tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 09:25
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında satışa hazır halde toplam 312 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği (fişekleri ile birlikte) bulunarak el konuldu.

Operasyon çerçevesinde 17 şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 10'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
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