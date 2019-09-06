Teröristlerin duman oyunu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Telabyad'tı kontrolü altında tutan PKK/PYD'li teröristler, Türkiye ile ABD'nin ortak devriye uçuşları sırasında mevzi ve karargâhlarını helikopterlerden gizlemek için ateş yakıyor. Karargâh ve mevzilerin yakınında yakılan ateşin dumanları, Telabyad'ın üzerini kaplıyor. Teröristlerin gün içinde sürekli ateş yakarak İHA'ların (İnsansız Hava Araçları) görüş alanını da daraltmaya çalıştıkları öğrenildi. ANKARA