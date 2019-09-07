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Belediye işi şov işi değildir

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Belediye işi şov işi değildir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araç şovu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Soylu, şunları söyledi: "Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi, şov işi değildir. Bu söylenir, araştırılır. Yani, eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu, ilgili bakanlığa (İçişleri) 'Biz, şu tespitlerimizi yaptık. Siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun' diye söylenir. Söylenmedi. Bunlar, kamu zararı oluşturabilecek şekilde sergilenmektedir. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, bu da başka bir sorun, görev ihmalidir." ANKARA
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Belediye işi şov işi değildir
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