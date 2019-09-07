Çaresizliğin dip noktasını yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de temizlik işçisi olarak çalışırken, seçim sonrası başladığı işten bir SMS'le kovulan 38 yaşındaki Abdurahman Türk'ün aile dramı yaşadığı ortaya çıktı. Eşi ve oğlu sedef hastası olan Türk, bu nedenle 15 günde bir ilaç parası ödemek zorunda. Abdurahman Türk, oğlunun kendisine okulu bırakıp ilaç parası için çalışmak istediğini söyleyince boğazı düğümlendiğini, çaresizliğin dip noktasını yaşadığını anlattı. İlaçlarla okul kıyafetlerini alamamaktan ve masrafları karşılayamamaktan dolayı çaresizlik yaşayan Türk, şunları söyledi: "Eşim 15 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ederken, 12 yaşındaki oğlum Ömer Ege de iki yıl önce aynı hastalığın çok farklı bir türüne yakalandı. Hem eşime hem de oğluma 15 günde bir 267 TL'lik ilaç almak zorundayım. İlacı kullanmaması halinde cilt kanseri olma tehlikesi yaşıyorlar. Her ikisinin ilaç masrafı, sigortalı olarak yüzde 20'sini ödediğimiz için aylık bin lirayı aşıyor. Ben asgari ücret alıyordum şimdi ise hem gelirim, hem de sigortam kesildi." Türk, "Ailemin tüm düzeni altüst oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bizi bu duruma düşürenleri vicdana davet ediyorum" diye konuştu.