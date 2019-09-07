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Güvenli bölge devriyesi öncesi /'lileri korku sardı! O anlar kameraya kaydedildi

'nin ve ABD'nin birlikte yapması beklenilen 'deki güvenli bölgede hareketlilik var. ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi /'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor.

Giriş Tarihi: 7.9.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 21:10
Güvenli bölge devriyesi öncesi PKK/PYD'lileri korku sardı! O anlar kameraya kaydedildi

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesi öncesi teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili ABD ile ilk müşterek kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. PKK/PYD terör örgütü üyeleri kara devriyesinden bir gün önce sınıra yakın bölgelerdeki bez parçalarını yerinden söktü.

PKK/PYD terör örgütü devriye öncesi tünelleri tahrip ediyor

Teröristler gün içinde de iş makineleri yardımıyla tünel girişlerini ve mevzileri kapamıştı. Teröristlerin sınıra yakın bölgede astıkları bez parçalarını sökmeleri, bölgeden kaçıyorlar mı sorusunu akıllara getirdi.

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Güvenli bölge devriyesi öncesi PKK/PYD'lileri korku sardı! O anlar kameraya kaydedildi
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