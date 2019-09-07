İmamoğlu’nun şovunu bozan ihale!

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'İhtiyaç fazlası araç var' diyerek hizmet araçlarını Yenikapı'da sergileyen Ekrem İmamoğlu'nun, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra İSKİ bünyesinde 16.7 milyon liralık yeni araç kiralamak üzere ihale yaptığı ortaya çıktı. Üstelik ihale açık pazarlık yöntemiyle değil, doğal afet/salgın hastalık durumunda yapılması gereken şartlarda düzenlendi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, 24 Temmuz 2019 günü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 17.4 milyon lira yaklaşık maliyet ile 'sürücüsüz araç kiralama' ihalesi açtı. İhale sonucu İSKİ, bir oto kiralama şirketi ile 2 Ağustos 2019 tarihinde sözleşme imzaladı. Sözleşmenin bedeli ise 16.7 milyon lira olarak ilan edildi.