Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için belediye personeline talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'a gitti. Nazilli Belediyesi önünde düzenlenen mitinge az sayıdaki katılım sebebiyle şok yaşayan Kılıçdaroğlu'nun Aydın merkezde de aynı hezimeti yaşamaması için CHP'li belediyeler için önlem alındığı anlaşıldı.

CHP'li Efeler Belediyesi'nde birim yöneticileri çalışanların 7 Eylül'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamasını zorunlu tuttu. Çalışanlara imzalatılan tebliğ tebellüğ belgesinde memur, işçi ve şirket personellerinin 12.30'da belediye binası önünde olması istendi. Çalışanlara imzalatılan belgede, 'Başkanlık makamının talimatı olduğu' kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret halk tarafından yeterli ilgiyi görmeyince Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma için hazırlanan alan boş kalmıştı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Memur, işçi ve şirket personellerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya zorlanmasına en büyük tepki Ak Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz'dan geldi Yavuz: "Cumhuriyet Halk Partisi nin tek parti dönemi totaliter baskıcı genetik kodlarından vazgeçmediği anlaşılıyor. Aydın ziyaretinde yeterince ilgi görmeyen ve boş meydanlara konuşma yapmak zorunda kalan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediyelerde çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personel aracılığı ile halktan görmediği ilgiyi telafi etmeye çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için belediye çalışanlarının mecburi tutulması asla kabul edilemez bir durumdur." dedi