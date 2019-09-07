Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için belediye personeline talimat

Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için belediye personeline talimat

Aydın’a giden Genel Başkanı ’nun ildeki temasları sırasında CHP’li belediye çalışanlarının karşılama törenlerine katılmaya zorlandığı ortaya çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 09:53
Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için belediye personeline talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'a gitti. Nazilli Belediyesi önünde düzenlenen mitinge az sayıdaki katılım sebebiyle şok yaşayan Kılıçdaroğlu'nun Aydın merkezde de aynı hezimeti yaşamaması için CHP'li belediyeler için önlem alındığı anlaşıldı.

CHP'li Efeler Belediyesi'nde birim yöneticileri çalışanların 7 Eylül'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamasını zorunlu tuttu. Çalışanlara imzalatılan tebliğ tebellüğ belgesinde memur, işçi ve şirket personellerinin 12.30'da belediye binası önünde olması istendi. Çalışanlara imzalatılan belgede, 'Başkanlık makamının talimatı olduğu' kaydedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret halk tarafından yeterli ilgiyi görmeyince Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma için hazırlanan alan boş kalmıştı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Memur, işçi ve şirket personellerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya zorlanmasına en büyük tepki Ak Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz'dan geldi Yavuz: "Cumhuriyet Halk Partisi nin tek parti dönemi totaliter baskıcı genetik kodlarından vazgeçmediği anlaşılıyor. Aydın ziyaretinde yeterince ilgi görmeyen ve boş meydanlara konuşma yapmak zorunda kalan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediyelerde çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personel aracılığı ile halktan görmediği ilgiyi telafi etmeye çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için belediye çalışanlarının mecburi tutulması asla kabul edilemez bir durumdur." dedi

Ekrem İmamoğlu’nun şovunu bozan ihale!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için belediye personeline talimat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN