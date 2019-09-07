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Nerede bin 717 ?

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Nerede bin 717 makam aracı?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde fazla olduğu söylenen bin 717 makam aracını görmek istediklerini söyledi. "Gösteremezseniz, ispat edemezsiniz, müfterisiniz, yalancısınız" ifadesini kullanan Muş, şöyle konuştu: "Öyle kamyonetleri, zabıta, hizmet araçlarını değil makam araçlarını görmek istiyoruz. O araçları, 'Şovumu yaptım, tekrar götürüp, belediyenin hizmetlerinde kullanayım' demek yok." Muş, İstanbul'da ucuz iftira siyaseti yürütüldüğünü, bir siyasi şova tanıklık ettiklerini belirtti.
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Nerede bin 717 makam aracı?
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