Putin: içinde Türkiye’nin de olduğu yeni dünya kurulur

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'nınVladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası gündeme damgasını vuran yeni açıklamalarına sahne oldu. "Batı'nın liderlik rolünün sonuna gelindiğini" vurgulayan Putin, "Yakın zamanda görüştüğüm Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye'nin de G7'de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi. Yapılan yorumlarda, Putin'in "alternatif bir G7 oluşumu" konusunu daha fazla gündeme taşınabileceği vurgulanıyor. Bunun da Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye, Güney Afrika ve Brezilya'nın da yeralacağı yeni bir "küresel ekonomik işbirliği grubu" kurulması fikrinin önünü açması bekleniyor. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, "Rus lider net olarak, küresel değişimde G7 üyelerine durumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve G7'nin genişleme perspektifi için net mesaj yolladı" dedi. Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin ise Rusya'nın Türkiye'yle çok yönlü ve uzun vadeli işbirliğine ilgi duyduğunu belirterek "Putin, Türkiye'nin, çok dikkatli yaklaşılması ve dikkate alınması gereken çıkarları olan büyük bölgesel güç olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin bölgedeki rolü gelecekte çok daha fazla büyüyecek" dedi.