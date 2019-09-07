Vatana canım feda olsun

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Hakkarı'de PKK'lıların döşediği mayına basarak iki bacağını kaybeden Tekirdağlı gazi Uzm. Onbş. Tarık Cür'ün tedavisi Ankara'da devam ediyor. SABAH'a konuşan Cür, "Bu ülkeye ve milletimize ayaklar, kollar, canlar veririz ama bu ülkede hainler yaşayamaz. Bu ülkeye değil ayaklarım canım feda olsun. Bir ömür boyu yatağa, proteze mahkum yaşasam bile bu gurur bana yeter. Bu ülkenin vatandaşı olmanın gururunu yüreğinde vatan sevgisi olanlar, bu milletin gazisi olmanın gururunu ise ancak gazi olanlar anlar" dedi. 24 yaşındaki Cür, Pençe-2 Harekatı kapsamında geçici görevle gittiği Hakkari Derecik'te 20 Temmuz'da PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayına basarak ağır yaralanmıştı. Cür "Şimdi keşke yeniden vatan savunmasında olsam. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu toprak bizim. Ben bunların uğrunda gazi olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir ömür boyu yatağa, protezlere mahkum olarak yaşasam bile bu gurur bana yeter" dedi