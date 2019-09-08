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'daki operasyonunda 9 tutuklama

'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 18:47
Ağrı'daki PKK operasyonunda 9 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı'nca 6 Eylül'de Patnos'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, silahlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan, aralarında HDP'nin Patnos ilçe teşkilatı eski başkanının da bulunduğu 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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Ağrı'daki PKK operasyonunda 9 tutuklama
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