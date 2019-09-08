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Bakan açıkladı: Patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT patlayıcı yakaladık. bu konuda ciddi bir mücadele veriyor" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 11:45
Bakan açıkladı: Patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT patlayıcı yakaladık. Türkiye bu konuda ciddi bir mücadele veriyor" dedi.

DÜN YAKALANDI! PATLATACAKLARDI

Terör eylemlerinin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını da anlatan Bakan Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını kaydetti. Mardin'de dün yaşanan çatışmada şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ı da hatırlatan Bakan Soylu, "Dün Tufan müdürümüzü kaybettik.

SIĞINAKTA BOMBALAR...

Tufan müdürümüz çok iyi arkadaşımdı, gaziydi. Bir terörist yakalamışlardı, bu terörist yer göstermeye gidiyorlardı. Bir sığınakta bombalar buldular, ikinci yere gittikleri zaman orada bir terörist grubu ile karşılaştılar. Orada maalesef kasığına gelen yarayla şehit oldu. Bu mücadeleler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Bakan açıkladı: Patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandı!
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