DEAŞ’ın celladı yakalandı

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Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin Cellatları Listesi'nde bulunan ve örgüt içerisinde çok sayıda infazın emrini veren sözde DEAŞ emiri İstanbul'da operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Polisleri, DEAŞ'a üst düzey operasyon düzenledi. TEM şubesi, Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen ve terör DEAŞ içerisinde infaz emirlerini verdiği tespit edilen örgütün sözde emiri M.E.B.'yi şok bir operasyonla gözaltına aldı. Farklı kod isimleri kullanan, Suriyeli bir kişinin kimlik bilgileri ile hazırlanmış sahte bir kimlik kullandığı tespit edilen ve Suriye Rakka'da örgüt içerisinde "Kadı" konumunda görev yaptığı saptanan şüphelinin DEAŞ'ın içerisinde çok sayıda infaz emrini verdiği belirlendi. Şüpheli M.E.B.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde bazı kanlı infazları gerçekleştiren kişi olduğu da iddia ediliyor.DEAŞ'ın emiri konumunda da bulunduğu ifade edilen şüpheli M.E.B.'e bağlı Arap ve Dağıstan kökenli kişilerin olduğu ve M.E.B.'nin terör örgütü DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğünün değerlendirildiği belirtildi. Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen ve Türkiye'de sansasyonel bir saldırı planladığı değerlendirilen şüpheli İstanbul İl Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin Cellatları Listesi'nde olduğu iddia edilen M.E.B.'in yakalandığı adreste ve yapılan üst aramasında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheli M.E.B.'nin cep telefonuna ve diğer suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu.