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Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 18:51

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında Erdoğan şunları belirtti:

"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Erdoğan'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı
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