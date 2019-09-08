Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi tutuklandı

'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi tutuklandı

'un Oltu, Horasan ve Çat ilçelerinde ahır ve meralarda 60 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 09:37
Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi tutuklandı

Jandarma, Mayıs ayında Oltu'dan 25, Çat'tan 24 ve Horasan ilçesinden 11 olmak üzere toplam 60 büyükbaşın ahır ve meralardan çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, yapılan istihbari çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giderek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren E.A., O.G., A.Y., A.I., C.Y. ve N.F.'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Hırsızlık çetesinin kaçırdığı büyükbaşların satışını yaptığı tespit edilen B.E., B.E. ve S.Ö. de Van Tuşba ilçesinde gözaltına aldı. Jandarma, satılmak üzere olan 24 büyükbaşı da ahırda bularak Çat ilçesindeki sahibine teslim etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum'un Oltu içesinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Doğubayazıt'ta yakalanan 6 kişi tutuklanırken, hayvanları satın alan 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN