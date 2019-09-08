FETÖ’nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Adana, Balıkesir ve Amasya'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında 5 kişi tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı.FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde FETÖ'den aranan F.G. ile H.B.'nin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. F.G.'ye ait hücre evinde yapılan aramada 70 hard disk ve kağıt imha makinesi ele geçirildi. Bylock kullandığı tespit edilen iki şüpheli de tutuklandı.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Y.Ö, Balıkesir'de gözaltına alındı.Y.Ö.'nün başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı belirlendi. Balıkesir'de yine FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli bir öğretmen de polis ekiplerince yakalandı.Amasya'nın Merzifon ilçesinde FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında 3 astsubay ve 2 subay gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.