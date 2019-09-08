Güvenli bölge için 1 milyon kişilik hazırlık

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Suriye'deki terör koridorunun önlenmesi için kurmayı hedeflediği "Barış Koridoru" çalışmalarında ABD ile görüşmeleri devam ettirirken, bir yandan da tek başına Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge için planlamalarını yapıyor. Bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından 1 milyon insanın burada barınabileceği üzerinden hareket eden Türkiye, insanı yardımlarla ilgili çalışmalarını da yaptı.TOKİ tarafından konut yapımı için hazırlıklar sürdürülürken, Kızılay da altyapı çalışması, su ve gıda temini, eğitim ve sağlık hizmetlerini planladı. Olası göç dalgalarını önlemek ve göçmenleri Suriye içerisinde tutmak için kamp kapasitelerini artıran ve Suriye içine yeni çadırlar gönderen Türk Kızılayı aynı zamanda bölgede sağlık alanında da büyük işler yapıyor. Halep'in kuzeyinde ve İdlib bölgesinin bir kısmında toplam 6 hastane ve 34 tıp merkezi işleten Türk Kızılayı'nın Suriye'de 2 bin 252 sağlık personeli bulunuyor.Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph F. Dunford ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orgeneral Güler, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini yineledi ve söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.