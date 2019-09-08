İşçilerin, anaların yanında olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir il teşkilatıyla yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Erdoğan şunları söyledi:AK Parti sadece milletin hizmetkarı değil aynı zamanda vicdanıdır. Mesela bir süredir İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerden işten çıkartılan insanların feryatlarını duyuyoruz. Tam tersi bir durum olsa AK Parti'li belediyelerde bu tür işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi bizim üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses, seda yok. Bu neyi gösteriyor? Bu, ikiyüzlülüğü gösteriyor. Samimi değiller. Bizim belediyelerimizde böyle bir şey oldu mu? Olmadı ama bunlar hemen gelir gelmez işçileri iş yerlerinden çıkarmaya, tam okulların açılacağı bir dönemde bunları acaba neyi var, neyi yok bakmadan kapıların önüne koydular.Aynı şekilde Diyarbakır'da analar evlatlarını, bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor. Yine 'kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları' diyerek her fırsatta ortalığı ayağa kaldıranlardan en küçük bir ses seda duydunuz mu? Yok. Hani vardı ya 'Galatasaray anneleri', Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanıyorlardı, 'cumartesi anneleri' diye nam salmışlardı. Kıyamet kopuyor muydu? Kopuyordu. Peki, o zaman oraya gelip giden bu sanatçılar vesaireler şimdi Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan bu hanım kardeşlerimizin yanına uğradılar mı? Herhangi bir açıklamaları var mı? Yok. Üstelik de dalga geçiyorlar. Bu ikiyüzlüler ekmeklerinin peşindeki işçilerimizi, evlatlarının peşindeki anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.(Orman yangınlarını PKK'nın üstlenmesi) Peki Taksim'de 12 tane ağacın yeri değiştirildi diye kıyamet koparanlar, o 'Gezi'ciler bu kadar orman yakılırken şu anda bunların sesi çıkıyor mu? Hani çevre dostu bir parti var ya bu partiden bir ses var mı? Yok. Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız. Hatta şov yapmaktan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları diğer kurumlarımız ve imkanlarımızla biz kapatacak, hiç kimsenin mağduriyet yaşamasına mahal vermeyeceğiz.Enflasyon düşüyor mu, faizler iniyor mu, daha da inecek. Perşembe günü para kurulu toplanıyor inanıyorum ki daha da düşecek. Cumhurbaşkanı demişti diyeceksiniz. Faiz düştükçe enflasyonda düşecek bunu göreceksiniz.Suriye'de ülkemize kurulan tuzağı bozduk. Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da birkaç haftaya kadar öyle veya böyle mutlaka çözüm yoluna koyacağız. YPG'ye eğitim verilmesini kabul edemeyiz. Kiminle savaşacak bunlar? Savaşacakları tek ülke Türkiye. 22'sinden sonra ABD'deyiz. Büyük ihtimalle Trump'la da ayrıca görüşme olacak. Bu konuları yüzyüze ele alacağız. Böylece Fırat'ın doğusunda ne gibi adımlar atacağız, bunu konuşacağız.