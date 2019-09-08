Özel Harekât Şube Müdürü şehit oldu

BUGÜN NELER OLDU

Mardin'deÖmerli-Midyat- Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın şehit edilmesinden sonra operasyon başlatıldı. Dün bölgede yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva (39) ve bir güvenlik korucusu yaralandı. 4. Sınıf Emniyet Müdürü Kansuva kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı korucunun tedavisi sürerken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Şehit Kansuva'nın cenazesi Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya'ya uğurlandı. İki kız babası Kansuva'nın Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde ikamet eden anne ve babasına acı haberin verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı. Etimesgut Belediyesi'nce evin önüne taziye çadırı kurulurken Kansuva için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Kansuva'nın cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.