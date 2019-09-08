Şehit uzman çavuş Adana’da uğurlandı

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İstanbulMotorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, İstanbul Havalimanı yolunda hatalı sollama yapan TIR'a arkadan çarparak şehit oldu. Yenier için Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Şehit için Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine STK temsilcileri, şehidin eşi Fatma Yenier, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Yüreğir ilçesindeki şehitlikte defnedildi.