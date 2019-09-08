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'den yolcularına uyarı

TÜRK Hava Yolları () yolcularına yönelik bir uyarıda bulanarak platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" paylaşımlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 23:24
THY'den yolcularına uyarı

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşavir Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" dedi.

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THY'den yolcularına uyarı
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