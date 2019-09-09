ABD, teröristler için güvenli bölge peşinde

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni için gittiği Malatya'da halka hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:* "Şimdi bir kez daha çetin bir mücadelenin içindeyiz. Suriye'nin kuzeyi ile Irak sınırımızı önemli ölçüde güvence altına aldık. Rusya ve İran ile işbirliği halinde yoğun çaba harcıyoruz. Üçlü zirvede bu konuları bir kez daha ele alacağız. Bizim için asıl tehdit Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasıdır.* Güvenli bölge için ABD ile görüşme halindeyiz. Ancak bu konuda bizim istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz. Biz terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı isterken, onları terör örgütüyle bizi aynı zeminde görüyor. Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bölge oluşturma peşinde. Bu anlayışı reddediyoruz.* Hiç kimse masum insanları terör örgütlerinin veya zalim rejim güçlerinin tehditleri altında yaşamaya mecbur bırakamaz. Ne Fırat'ın doğusunda ne de İdlib'de, insanlık dışı böyle bir duruma müsaade etmeyeceğiz.* Bize bu mücadelede gereken destek verilmezse, ülkemizdeki mültecilerin önünü alamayız.* Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak, artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır.* Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada bir milyon kişiyi iskan etmek için tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız. Bunun için ne kadarlık bir güç gerekiyorsa o kadarını kullanmakta kararlıyız. Bölge halkı zaten bizim yanımızda olacaktır.* Bizde Sünnilik, Alevilik diye bir ayrım var mı? Biz Alevisiyle, Sünnisiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Yolumuza da böyle devam edeceğiz. 17 yıldır bu oyuna biz izin vermedik. Malatya, Alevi-Sünni ayrımına izin vermedi. Demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz yer, kazancımızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bugün milletimizin çok daha büyük desteğine ihtiyacımız olduğu dönemden geçiyoruz.* 18 yıl önce ihracatı ne kadar olan bir ülkeydi, 36 milyar dolardı, şu an 170 milyar doları aştı. Türkiye daha güçlü olacak. Biz geldiğimizde tuvalete 1 milyona gidiliyordu, biz 6 sıfırı attık. Şimdi yola böyle devam ediyoruz. Faiz, enflasyon düşmeye başladı mı? Faizi en kısa zamanda tek haneye indireceğiz. Sonra enflasyon da tek hanede bitmiş olacak."