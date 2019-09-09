Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adana'daki FETÖ/PDY davası

'daki / davası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği öne sürülen tutuklu eski astsubay sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 17:49

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Z.Ö. ile avukatı katıldı.

Sanık Z.Ö, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Z.Ö, "Mahkemeye gelen kayıtlarda 6 kez ardışık arandığım tespiti yer alıyor. Bu aramaların hepsi sıfır saniyedir. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Z.Ö'nün tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'daki FETÖ/PDY davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN