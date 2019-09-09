Annelere tehdide ve HDP yöneticilerine soruşturma

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DiyarbakırCumhuriyet Başsavcılığı, eylem yapan anneleri tehdit edenlerin belirlenmeye çalışıldığını ve çocukların PKK'ya katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP yöneticileriyle ilgili de soruşturma başlatıldığını bildirdi. HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan baba Rauf Biçer, evlerine giderken HDP Gençlik Kolları'ndan olduklarını ileri süren 3 kişinin kafalarına uzun namlulu silah dayadığını belirterek, "Eyleme son vermemiz için tehdit ettiler" dedi. Savcılık da bunun üzerine soruşturma başlattı. Açıklamada, "Çocukların kandırılarak terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadesini de yer verildi. Öte yandan eylem yapan annelere 'satılmışlar' diye hakaret eden S.T. adlı kişi de gözaltına alındı.