Başkan Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni Eğitim Öğretim yılının açılış törenini ülkemizin en başarılı okullarından İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Sadece Kadıköy ve İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde parlak öğrencilerin tercih ettiği müstesna bir okuldur. Şahsım milletim adına bu başarı için teşekkür ediyorum.

12 BİN 640 DERSLİK ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

12 bin 640 dersliği daha ülkemize kazandırıyoruz. Bu okullar da milletimzie ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bugün 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulumuzun da açılışını gerçekleştiriyoruz.

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