Erdoğan’dan eğitim mesajı: İmkânlarımızı seferber ettik

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, özellikle son dönemde hayata geçirilen uzun vadeli politikalar ve verilen büyük emekler sonucunda eğitim alanında ulaşılan seviyenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan,"Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik" dedi.Başkan Erdoğan dün AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin oğlu Melih ile Seray Kayan'ın düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.