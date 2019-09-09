FETÖ’nün kripto yapılanmasına baskın

TEKIRDAĞ'DA, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında öğretmen olduğu öğrenilen S.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Balıkesir polisince hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi E.G., Edirne'den Yunanistan'a kaçarken askeri yasak bölgede yakalandı. Şüpheli tutuklandı. Adana'da görevinden ihraç edildiği belirlenen eski öğretmen H.B, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.