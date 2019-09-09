Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İmamoğlu yaptığı İSPARK açıklaması ile alay konusu oldu: Zam değil finansal düzenleme

İmamoğlu yaptığı açıklaması ile alay konusu oldu: değil finansal düzenleme

Göreve başlar başlamaz işçi kıyımları ve yaptığı zamlarla tepkilerin odağı olan başkanı , bugünkü Meclis toplantısında ile ilgili yapılmadığını savunarak, “Benim yaptığım bir finansal düzenlemeydi, zam değildi, bu zam yapılmayacağı anlamına gelmiyor dedim ama bu finansal düzenlemeydi' diyerek insanların aklıyla alay eden ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 9.9.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 21:22
İmamoğlu yaptığı İSPARK açıklaması ile alay konusu oldu: Zam değil finansal düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.

Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! İstanbul'da yeni zamlar kapıda


"ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME"

İmamoğlu, bir AK Parti grup üyesinin İSPARK ücretlerine yapılan ve geri çekilen zamla ilgili eleştirilerine "Finansal düzenleme doğru. Sistemin içindeki bir takım yanlışlıkları düzeltmeyle ilgili aldığımız bir takım kararlar vardı. Onları açıkladım. Zam yanlış. Zam yapılmadı ama yapılmayacağı anlamına gelmiyor da dedim. Zam ayrı finansal düzenleme ayrı" şeklinde yanıt verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İmamoğlu yaptığı İSPARK açıklaması ile alay konusu oldu: Zam değil finansal düzenleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN