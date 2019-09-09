İmamoğlu yaptığı İSPARK açıklaması ile alay konusu oldu: Zam değil finansal düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.

Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! İstanbul'da yeni zamlar kapıda



"ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME"

İmamoğlu, bir AK Parti grup üyesinin İSPARK ücretlerine yapılan ve geri çekilen zamla ilgili eleştirilerine "Finansal düzenleme doğru. Sistemin içindeki bir takım yanlışlıkları düzeltmeyle ilgili aldığımız bir takım kararlar vardı. Onları açıkladım. Zam yanlış. Zam yapılmadı ama yapılmayacağı anlamına gelmiyor da dedim. Zam ayrı finansal düzenleme ayrı" şeklinde yanıt verdi.