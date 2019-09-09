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'nun şovunu 2 dakikada bitirdi: Madem o 730 araç ihtiyaç fazlasıydı 2 Ağustos'ta neden 997 araç aldınız?

Esenler Belediye Başkanı ve meclis üyesi Tevfik Göksu Ekrem 'nun ispat edemediği 1117 iddiasının ardından bu kez de "hizmet fazlası" israf araçları diyerek Yenikapı'ya çektiği B segment hizmet araçları tartışmalarına ilişkin meclis kürsüsünden bir değerlendirme yaptı. Göksu'nun konuşması sırasında İBB meclisinde alkışlar duyulurken Başkan İmamoğlu'nun rahatsız olduğu görüldü. İşte o anlar

Giriş Tarihi: 9.9.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 16:18
İmamoğlu'nun şovunu 2 dakikada bitirdi: Madem o 730 araç ihtiyaç fazlasıydı 2 Ağustos'ta neden 997 araç aldınız?

O 730 ARAÇ HİZMET FAZLASI İSE 2 AĞUSTOS'TA NEDEN 997 ARAÇ ALDINIZ?

"1717 makam aracı bulunmayınca bunlar hizmet fazlası araçlar dediniz. Bunlar hizmet fazlası araçlarsa toplam Yenikapı'ya topladığınız araç sayısı 730. Saydım. Bunlar hizmet fazlası araçlarsa 2 Ağustos'ta neden İSKİ'ye 997 aracı niye aldınız aldınız? Hem de bizim dönemde 1400 liraya kiralanan araç yeni dönemde 3340 TL'ye kiralanmış. Tepki almaya başlayınca gece kamyonetleri geri çektiniz. Plakaları burada. Onlar kimin makam aracıydı acaba?"

"Madem o 730 araç ihtiyaç fazlasıydı 2 Ağustos'ta neden 997 araç aldınız?"

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İmamoğlu'nun şovunu 2 dakikada bitirdi: Madem o 730 araç ihtiyaç fazlasıydı 2 Ağustos'ta neden 997 araç aldınız?
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