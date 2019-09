İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan açıkladı: İstanbul’da turistlerin güvenliği emin ellerde

İstanbul Emniyeti'nin denetimleri ve projeleri sayesinde suç oranının azaldığı öğrenildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın uygulamaya geçirdiği projeler, şehrin güvenliğini sağladığı gibi suç oranlarının da azalmasında büyük rol aldı. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul, gerek Emniyet güçlerinin denetimleri gerek ise farklı projeler sayesinde şu anda daha güvenli halde… Bu projeler arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından "Milyon Taşı Huzur İstanbul" da var. Proje yabancı turistlerin İstanbul'da huzurlu tatil yapması ve hızlıca yabancı turistlerin polise ulaşmasını sağladı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın medya mensuplarına yaptığı sunumun içeriğinde İstanbul hakkında çarpıcı bilgiler yer aldı.

155 İHBAR HATTI ÜÇ DİLDE HİZMET VERİYOR

İstanbul'un dünya şehirleri arasında suç oranlarında en alt sıralarda yer aldığı görülen sunumda, 16 milyon 569 binlik İstanbul nüfusunun 1 milyon 69 binin yabancı nüfustan oluştuğu belirtildi. Bu nedenle 155 ihbar hattına yapılan atamalarla yabancı dil bilgisine sahip personelin üç dilde gelen ihbarlara cevap verdiği ifade edildi. Dr. Çalışkan, İstanbul'da 155 Polis İhbar Hattı'na günlük ortalama ihbar sayısının ise 18.500 kişi olduğunu ve bir polise düşen vatandaş sayısının ise 376 kişi olduğunu söyledi.

POLİS OLAYLARA ORTALAMA 7,25 DAKİKADA ULAŞTI

Çalışkan sunumda, asayiş tedbirlerinden turizm tedbirlerine, devlet büyüklerinin korunmasından yabancı temsilciliklerin korunmasına, sportif müsabaka tedbirlerinden terör konularına, uyuşturucu ile mücadeleden organize suçlarla mücadele gibi birçok alanda İstanbul polisinin görev ve sorumluluklarının neler olduğunu kapsamlı bir şekilde anlattı. Çalışkan, polis ekiplerinin olaylara intikal süresinin ortalama 7,25 dakika olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DA 44 BİN POLİS MEMURU VAR

Mustafa Çalışkan, İstanbul Bekçileri'nin 2019 yılının Temmuz ayında toplam 4 bin sayısına ulaştığını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde toplam da 40 bin polis memurunun görev yaptığını, 4 bin kişilik bekçi kadrosu ile birlikte emniyet hizmetleri sınıfı personel sayısının 44 bin sayısına ulaştığını açıkladı. 2018 yılında Türkiye geneline 39 milyon 488 bin 401 turist geldiğini, İstanbul'u ise 13 milyon 433 bin 101 turistin ziyaret ettiğini ve 2019 yılının ilk altı ayında 6 milyon 777 bin 208 turistin geldiğini kaydetti. Çalışkan aynı zamanda İstanbul'a gelen turistlerle ilgili sürdürülen çalışmalardan bahsetti.

MİLYON TAŞI HUZUR İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan'ın talimatıyla 2017 yılında hayata geçirilen 'Milyon Taşı Huzur İstanbul Projesi' ile Türkiye'de ilk kez İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü kuruldu. Toplantıda, turizm güvenliğine yönelik gayretli çalışmalar yapıldığını anlatan Dr. Çalışkan, "Taksim, Sultanahmet ve Ortaköy gibi turist yoğunluğu olan bölgelerinde Turizm Polisi ülkemizi gezmeye gelen turistlerin karşılaştıkları sorunlara anında ve yerinde çözüm üretmeyi hedefliyor" dedi.

TURİZM POLİSLERİ BİRDEN FAZLA YABANCI DİL BİLİYOR

Çalışkan, toplantıda; "Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı ve Sirkeci bölgesinde Turizm Polisi İrtibat Noktaları bulunuyor. Kendine has tasarımlı devriye ekip araçlarıyla İstanbul'un her bölgesinde faaliyet gösteren Şube Müdürlüğümüz; Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Taksim-Talimhane, Kadıköy İlçesi, Üsküdar İlçesi, Şişli İlçesi, Beşiktaş İlçesi, İstiklal Caddesi, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa gibi turist yoğunluğu bulunan bölgelerde de turizm polisi kıyafetiyle yaya olarak çalışıyor. Turizm polisleri hem turistlere karşı işlenebilecek her türlü suça karşı gerekli tedbiri almakta hem de turistlerin her türlü sorununu iletişim becerisi ve ifade kabiliyeti yüksek, birden fazla yabancı dil bilgisine haiz personeliyle çözüme kavuşturuyor" diye anlattı.

GÜNLÜK KİRALIK EVE 43,5 MİLYON LİRA CEZA

Turizm polisinin çalışmalarından söz eden Mustafa Çalışkan, umuma açık işyeri denetimleri, ticari taksi denetimleri ve turistlere rahatsızlık veren hanutçu-dilenci denetimleri yapıldığını ve cezalar kesildiğini söyledi. Ayrıca İstanbul'da bir yıl yedi ay içerisinde günlük kiralık ev denetimlerini Turizm Şube Müdürlüğü'nün sekreteryalığında yapıldığını, denetimler sonucu 49 bin 81 kiralık eve 43 milyon 557 bin 911 lira ceza kesildiğini açıkladı.

KAÇAK REHBER - ACENTA DENETİMİ DE YAPILDI

İstanbul'a ziyarete gelen turistleri, rehberlik yapan kaçak rehberleri ve ayrıca acenta denetimlerini de turizm polislerinin yaptığını anlattı. Havalimanları, Tarihi Yarımada, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde kaçak rehber ve acenta denetimleri yapıldığını söyleyen Dr. Çalışkan, "2 bin 946 denetlenen acenta için 2 milyon 696 bin 115 TL ceza kesildi. 2 bin 756 kaçak rehber denetlendi ve 419 bin 634 TL ceza kesildi" dedi.

HER ÜLKE VATANDAŞINA AYRI MASA

"Milyontaşı İstanbul Projesi" kapsamında 89 ülkeden 921 turistin müracaat ettiği anlatılan sunumda, Turizm Şube Müdürlüğü'nün turistlerin istatistikleri tutuldu ve her ülke vatandaşı için ayrı ayrı masa oluşturuldu. Ülkelerine dönüldüğünde ise bilgilendirilme yapıldığı açıklandı.

TURİZM KALEKOLU'NDA 129 PERSONEL ÇALIŞIYOR

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan'ın talimatıyla İstanbul'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Sultanahmet Bölgesi'nde Turizm Kalekolu kuruldu. Uzman personelin görev aldığı Turizm Kalekolu'nda üç grup halinde, çevik kuvvet, özel harekât, güven tümleri, trafik denetleme, önleyici hizmetler, turizm polisi ve Fatih ilçe polisleri olmak üzere 129 polis görev aldı. Üç zırhlı, bir trafik ekibi, beş yunus aracı görevlendirildi.

TURİSTLİK BÖLGE DRONE İLE KORUNUYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih ve Esenyurt ilçelerini drone devriyesi için pilot bölge olarak seçti. Dr. Çalışkan, drone devriyesinin amacını medya mensuplarına yaptığı sunumda şöyle açıkladı: "Drone devriyesindeki amaç, mevcut denetlenecek olan bölgelerin kuş bakışı açıdan gözlemlenebilmesi, önemli etkinlik veya kalabalık turist gruplarının ziyaretleri esnasında bölgenin göz altında tutulmasıdır. Böylelikle yer mesafesinde yaya devriye veya motorize olarak yapılan gözetim ve denetim görevinin havadan geniş çap içerisinde yürütülerek, gerek personel tasarrufu, gerekse söz konusu gözetim görevinin video kaydının alınabilmesi sağlanıyor."

İstanbul'un Fatih ilçesinde özellikle tarihi yarımadanın turistik potansiyelinin yüksek olduğu Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Meydanı ve Topkapı Sarayı çevresinde deneme uçuşları yapılıyor.