İstanbul ve Ankara için söz konusu değil

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyım tartışmalarına ilişkin, "İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin söz konusu olabilmesi mümkün değil" dedi. Bakan Soylu dün sabah katıldığı TV programında özetle şunları söyledi:Türkiye hatalı kavram kullanıyor. Doğru kavram geçici olarak görevlendirilen belediye başkanı. Kayyum ve kayyım, tamamen görevden alırsınız, onun hukuki hakkını ortadan kaldırırsınız, artık o yoktur. Biz bir belediye başkanının hukuki hakkını ortadan kaldırmıyoruz. Biz anayasanın ve kanunların bize vermiş olduğu yetkiyle onu açığa alıyoruz. Tedbiren oraya yine kanunun verdiği yetkiyle geçici bir belediye başkanvekili görevlendiriyoruz. Yani bir belediye başkanı değil, başkanvekili görevlendiriyoruzİstanbul, Ankara veya bir başka yere kayyım atanabilmesi için terörle irtibatının veya iltisakının bulunması gerekir.Bu terörle alakalı bir şey. Siz terör örgütünü destekliyorsanız, teröre yardım ve yataklık yapıyorsanız, terörle iltisakınız söz konusu ise elbette ki devlet burada boş durmaz, gereğini ortaya koyar ama ne İstanbul'un ne Ankara'nın ne diğer noktaların bu konuda bir değerlendirmemiz söz konusu değildir. Bunu şunun için çarpıtıyorlar, başından beri bu yaygarayı kopartıyorlar. Sebebi de Diyarbakır, Van ve Mardin'i kurtarabilmek.