‘Kızıma uyuşturucu verip götürdüler’

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek eylem başlatan Hacire Akar'ın oğluna kavuşmasının ardından 3 Eylül'de diğer annelerin başlattığı oturma eylemi 6'ıncı gününe girdi. Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer, Meryem Savur, Sabiha Balta ve Hediye Begdaş ile polis ve asker aileleri Songül Altıntaş, Şadiye Özbey, Emine Kaya, Rahime Uyumaz ve Aysel Koyun'un yer aldığı eyleme Necla Çur ve Güzide Demir isimli annelerin ardından dün de Hüsniye Kaya ve Ayten Elhaman adlı anneler katıldı. Böylece eylem yapan ailelerin sayısı 15'e yükseldi.5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır'da kaybolan 19 yaşındaki kızı Mekiye için oturma eylemine başlayan Hüsniye Kaya, kızının PKK'lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye'ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini belirterek, "Yaşıyor ve şu an Suriye'de. Derdinden hasta oldum, ciğerim iki parça oldu. Kızım gelene kadar buradayım" dedi.Ayten Elhaman ise, 2 yıl önce kaybolan 19 yaşındaki oğlu Bayram Elhaman'ın geri getirilmesini istediğini söyledi. 2 yıldır oğlunun gelebileceği ümidiyle sevdiği yemekleri yapıp, kıyafetlerini yıkayıp ütülediğini belirten Elhaman, "Çocuğumun hiçbir siyasi bağlantısı yoktu. Oğlum bizi izliyorsan haber ver. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz" diye konuştu. Bu arada sanatçı Ahmet Yenilmez, dün Diyarbakır'a gelerek annelere destek verdi. Sanatçı Ahmet Özhan ise sosyal medyadan annelere destek mesajı paylaştı.