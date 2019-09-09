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O hainin sahte imzalı talimatları dosyada

Giriş Tarihi: 9.9.2019
O hainin sahte imzalı talimatları dosyada
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'da yürütülen soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan, albay Erkan Öktem'in sahte imza ile darbe talimatları verdiği ortaya çıktıb. Özel kalem müdürü olduğu ve darbecilerce derdest edilen dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin sahte imzası ile talimat veren Öktem'in, geçtiği talimatlarda sözde "yurtta sulh harekatı"nın başarıyla yürütüldüğü ve sıkıyönetim emirlerine uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifadeleri yer aldığı görüldü.
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O hainin sahte imzalı talimatları dosyada
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