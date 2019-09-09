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Sınırda yakalanan 4 şüphelisine tutuklama

Edirne'de, hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollardan 'a geçmek isterken yakalanan 5 şüphelisinden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 17:37
Sınırda yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki askeri yasak bölgede, hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Ş.K., Y.S., G.S., S.K. ve B.G. oldukları belirlendi. B.G., işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Ş.K., Y.S., G.S., S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Sınırda yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama
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