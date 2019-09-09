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Son dakika haberi: 85 yaşında 3 erkek çocuğa tacizde bulunmaktan tutuklandı

’da çocukları para ile kandırıp cinsel istismarda bulunan 85 yaşındaki yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamın aynı suçtan daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest kaldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.9.2019 00:25 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 00:26
Son dakika haberi: 85 yaşında 3 erkek çocuğa tacizde bulunmaktan tutuklandı

Olay, Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi. 85 yaşındaki Ahmet T. isimli şahıs, okul önündeki durakta bekleyen 3 erkek çocuğuna para verip tacizde bulunmaya çalıştı.

Yaşlı adamın çocuklara yaklaşım tutumundan şüphelenen çevredekiler duruma müdahale ederek durumu emniyet güçlerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adam çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yaşlı adamın aynı suçtan daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest kaldığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: 85 yaşında 3 erkek çocuğa tacizde bulunmaktan tutuklandı
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