Son dakika haberi: Adalet Bakanı'ndan çok önemli af açıklaması! Af yasası, ceza indirimi nasıl olacak ve Meclis'ten ne zaman çıkacak?

Af yasası hakkında son dakika haberleri gelirken, konunun doğrudan alakadar ettiği yüz binlerce mahkum ve yakınları tarafından araştırmalar da yoğunlaştı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından gündeme getirilen ve daha sonra Başkan Erdoğan'ın da konuştuğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, düzenlenen kahvaltıda yargı muhabirleri ile bir araya gelirken Yargı Reformu Strateji Belgesine yönelik açıklamalarda bulundu. Gelen eleştirilere yanıt veren Gül, Yargı Reformu Belgesi'nin Türk milletinin yargı reformu belgesi olduğunu dile getirdi. Bu gelişmenin hemen ardından ise düzenlemeden etkilenmesi beklenen yüz binlerce kişi tarafından sorgulamalar artış gösterdi. Tam bu noktada, '2019 Af yasası nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bilindiği üzere, Yargı Reformu Strateji belgesinin akabinde ceza indiriminde de kapsamlı bir değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenleme neticesinde infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacak. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Abdulhamit Gül'ün son dakika af yasası açıklamasına ulaşabilir, ceza indirimi hakkında merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.