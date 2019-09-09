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Son dakika haberi: Adalet Bakanı'ndan çok önemli af açıklaması! , ceza indirimi nasıl olacak ve Meclis'ten ne zaman çıkacak?

Eylül ayı itibari ile gündemin öne çıkan konularından birisi olarak dikkat çeken ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından aylar önce ceza infaz yasası hakkında müjde verilirken, düzenleme için Meclis işaret edilmişti. Bu doğrultuda da, gelişmeleri yakından takip eden ve af bekleyen yüz binlerce mahkum ile aileleri de araştırmalarını bir hayli arttırmıştı. Konuya yönelik son açıklama ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından bizzat yapıldı. Yargı reformu strateji belgesine yönelik konuşan Gül, merak edilen detayları aktarırken eleştirilere yönelik cevap verdi. Bilindiği üzere, yargı reformu strateji belgesinin akabinde af yasası ve ceza indirimi ile ilgili de değişiklik olması öngörülüyor. Peki, af yasası nasıl olacak ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 9.9.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 14:50
Son dakika haberi: Adalet Bakanı'ndan çok önemli af açıklaması! Af yasası, ceza indirimi nasıl olacak ve Meclis'ten ne zaman çıkacak?

hakkında son dakika haberleri gelirken, konunun doğrudan alakadar ettiği yüz binlerce mahkum ve yakınları tarafından araştırmalar da yoğunlaştı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından gündeme getirilen ve daha sonra Başkan Erdoğan'ın da konuştuğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, düzenlenen kahvaltıda yargı muhabirleri ile bir araya gelirken Yargı Reformu Strateji Belgesine yönelik açıklamalarda bulundu. Gelen eleştirilere yanıt veren Gül, Yargı Reformu Belgesi'nin Türk milletinin yargı reformu belgesi olduğunu dile getirdi. Bu gelişmenin hemen ardından ise düzenlemeden etkilenmesi beklenen yüz binlerce kişi tarafından sorgulamalar artış gösterdi. Tam bu noktada, '2019 nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bilindiği üzere, Yargı Reformu Strateji belgesinin akabinde ceza indiriminde de kapsamlı bir değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenleme neticesinde infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacak. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Abdulhamit Gül'ün son dakika açıklamasına ulaşabilir, ceza indirimi hakkında merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Adalet Bakanı'ndan çok önemli af açıklaması! Af yasası, ceza indirimi nasıl olacak ve Meclis'ten ne zaman çıkacak?
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