‘Teröristlere bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız’

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Söğüt'te 738'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programına katıldı. Program öncesinde Ertuğrul Gazi'nin türbesini de ziyaret ederek dua eden Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çok sayıda milletvekilinin bulunduğu törende şu mesajları verdi:Bu bayrak nesilden nesile, elden ele geçmiş, asla yere düşmemiş, düşürülmemiştir. Biliniz ki, Söğüt mirası istikbalin güvencesidir. Bizim aramızda ayrık otları yeşeremeyecektir. Bizim safımızda atık ve acul niyetler yer alamayacaktır. Bugün ihtiyaç duyduğumuz ruhun kaynağı Söğüt'tür. Dün Bizans ve Haçlı operasyonları vardı, bugün emperyalizm ve desteklediği terör örgütleri vardır.Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanıyamayız. Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına, Fırat'ın doğusundaki haşarata sessiz kalmak, küresel güçlerin oyalamalarına, aldatmalarına, zamana oynamalarına da asla izin veremeyiz. Pençe darbesiyle sendeleyen, Kıran Operasyonuyla şaşkına dönen hainleri hem topraklarımızdan, hem de Misak-ı Milli alanından temizlemek, kendi işimizi de kendimiz yapmak zorundayız. Hiç kimseden korkumuz yoktur.