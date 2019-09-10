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'da operasyonu

'da satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 08:36
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Adana'da arama yapılması için 38 adres tespit edildi, 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

500 polisin katıldığı ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik dedektör köpekler de yer aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu
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