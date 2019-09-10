Aile Bakanı’ndan annelere destek

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'daHDP İl binası önünde dağa kaçırılan çocuklarının geri gelmesi için oturma eylemi yapan aileleri dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti.Ailelerle tek tek görüşen Bakan Selçuk, annelerin elini tutarak üzüntülerini paylaştı. Anneler de Bakan Selçuk'a evlatlarınının fotoğrafını gösterip duydukları özlemi anlatınca duygu dolu anlar yaşandı.Bakan Selçuk aileleri ziyaret ettikten sonra Diyarbakır Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Tüm STK, sanatçı ve akademisyenlere seslenen Selçuk, "Gelin annelerin sesine ses olalım, teröre karşı tek yürek olalım. Terör bitsin, anneler kazansın. Hükümet olarak annelerimizin yanındayız" dedi.İstanbul'dan gelen ve 16'ncı anne olarak eyleme katılan Saliha Edizer ise yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı: "Oğlum 4 yıl önce, henüz 14 yaşında ve lise 2. sınıf öğrencisiyken kaçırıldı. Dağa götürülmeden önce sıklıkla HDP'nin Kâğıthane İlçe binasına gönderiyorlarmış. 4 yıldır ne gecem, ne gündüzüm var. Bugüne kadar akıbeti hakkında hiçbir bilgi alamadım. Evladımı HDP'liler götürdü, Çocuğum getirilene kadar buradayım."Diyarbakır Sur'dan oturma eylemine katılan Süleyman Aydın ise oğlu Özkan Aydın'ın 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, "Lice'ye gidip örgüt mensuplarına ulaştım. Bana, 'Niye geldin. Evet, oğlun burada' dediler. 'Oğlumu verin' deyince bana tepki gösterip geri gönderdiler' diye konuştu.Eylemdeki ailelere Trabzonspor taraftarı bir grup da destek oldu. Gruptan Taylan Çebi, "Analarımızın yanındayız. Bu bayrağın altında Türk, Laz, Kürt, Çerkez herkes Çanakkale ruhuyla birlik olmalıyız" dedi. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ali Elibol ve beraberindeki Diyarbakır Barosuna kayıtlı bazı avukatlar da anneleri ziyaret etti. Oturma eylemine bir çok sanatçı sosyal medyadan destek sunarken Yudum Koral "Analar ağlamasın" türküsünü besteledi. Kürt kökenli siyasetçi ve yazar İbrahim Güçlü de ailelere destek verdi.