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ve ’da 2 terörist yakalandı

Giriş Tarihi: 10.9.2019
BATMAN'DA bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı terörist, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde keşif faaliyetinde bulunarak, bombalı eylem hazırlığı içinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T ile terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A ve U.E, yakalanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde örgüt mensubu ile 8 kişi gözaltına alınmıştır" denildi. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde de PYD/ PKK'lı terörist silahıyla sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarmaya Komutanlığı'na götürüldü.
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Batman ve Şanlıurfa’da 2 terörist yakalandı
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