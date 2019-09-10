Emniyet’te yeniden yapılanma

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde bulunan daire başkanlıkları, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, yönetimde etkinlik ve koordinasyonun artırılması amacıyla yeniden yapılandırıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28'e düşürüldü.Yapılandırıma kapsamında, Özel Güvenlik Daire Başkanlığının görevleri Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına devredildi. Belge Yönetimi Daire Başkanlığı ile Koordinasyon Daire Başkanlığı birleştirilerek "Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı", Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile Haberleşme Daire Başkanlığı birleştirilerek "Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı" olarak yapılandırıldı.