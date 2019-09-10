FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike devam ediyor" şerhi

Çoğunluk kararına katılmayan Üye Abdurrahman Orkun Dağ, muhalefet şerhinde, "örgütün sosyal ve kamusal tehlikelilik halinin devam ediyor olması"na dikkati çekti.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Danıştay üyesi Bedrettin Işıldak ile avukatı katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, FETÖ içinde yer aldığı, seçildikten sonra da örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen Işıldak hakkındaki suçlamaları reddetti.

FETÖ mensubu Danıştay üyelerinin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinin üst katında kaldığı boş odaya yaptıkları ziyarete katıldığı iddiasını da kabul etmeyen Işıldak, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Sanık Bedrettin Işıldak'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ ise çoğunluğun tahliye yönündeki kararına katılmadı. Dağ, karşı oy gerekçesinde, "Örgütün mahrem yapılanma şekli ile sosyal ve kamusal tehlikelilik halinin devam ediyor olması nedeniyle çoğunluğun tahliye yönündeki görüşüne iştirak etmiyorum." ifadesini kullandı.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.

Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.