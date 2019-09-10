Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Bakanlık duyurdu: Kritik isimler ziyarete geliyor...

Son dakika: Bakanlık duyurdu: Kritik isimler ziyarete geliyor...

: ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 10:21
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li komutanların Genelkurmay Başkanlığına 'Güvenli Bölge' çalışmaları kapsamında bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nı ziyaret edecektir" denildi.


ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty


ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakanlık duyurdu: Kritik isimler ziyarete geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN